شكرا لقرائتكم خبر Twisted Minds يحقق ثالث ألقاب المملكة في كأس العالم للرياضات الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أضاف الفريق السعودي Twisted Minds إنجازا جديدا للرياضة الالكترونية في المملكة، بعد تتويجه اليوم بلقب بطولة PUBG: Battleground، ضمن بطولات كأس العالم للرياضات الالكترونية 2025، ليمنح المملكة لقبها الثالث في البطولة العالمية.
ونجح الفريق في حصد المركز الأول وجائزة مالية قدرها 661 ألف دولار، إضافة إلى 1000 نقطة في ترتيب الأندية، وجاء فريق Gen.G Esports الكوري الجنوبي في المركز الثاني بجائزة بلغت 302 ألف دولار و750 نقطة، يليه فريق Team Falcons السعودي في المركز الثالث بجائزة قيمتها 208 آلاف دولار و500 نقطة، وفريق The Expendables الفيتنامي في المركز الرابع بجائزة مالية قدرها 141 ألف دولار و300 نقطة.
وجرى تتويج الفريق الفائز في صالة ألعاب stc، بحضور الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية.
كانت هذه تفاصيل خبر Twisted Minds يحقق ثالث ألقاب المملكة في كأس العالم للرياضات الالكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.