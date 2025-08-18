شكرا لقرائتكم خبر الكوري الجنوبي Ulsan بطلا للعبة 8 Tekken ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح الكوري الجنوبي ليم سو-هون «Ulsan» وللعام الثاني على التوالي في كأس العالم للرياضات الالكترونية، في تحقيق لقب منافسات لعبة Tekken 8، التي أقيمت هذا العام في صالة Amazon Arena ببوليفارد رياض سيتي، بمجموع جوائز بلغ مليون دولار تنافس عليها أفضل 32 لاعبا في اللعبة من مختلف أنحاء العالم.
وحصل Ulsan لاعب الفريق الكوري الجنوبي DN Freecs على درع البطولة بعد فوزه على مواطنه يون سون-وونغ «LowHigh» لاعب الفريق الكوري الجنوبي الآخر DRX في المباراة النهائية بنتيجة (5-2).
وذهبت الحصة الأكبر من مجموع الجوائز وقدرها 250,000 دولار إلى Ulsan الذي أضاف 1000 نقطة لفريقه الذي أصبح في المركز الحادي عشر مناصفة مع فريق Team Secret في الترتيب العام لبطولة الأندية، في حين حصل LowHigh على جائزة مركز الوصافة وقدرها 130,000 دولار مضيفا 750 نقطة لفريقه.
وبختام منافسات بطولة Tekken 8، تتجه الأنظار اليوم نحو صالة stc Arena التي تحتضن المباراة النهائية لبطولة Rocket League آخر بطولات الأسبوع السادس من كأس العالم للرياضات الالكترونية.
