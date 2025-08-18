شكرا لقرائتكم خبر أكثر من 800 متسابق ومتسابقة في رياضة الجري بأبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يوم السبت، سباق الجري في نسخته السادسة بمدينة أبها، تحت شعار «تحرك معنا 2025»، بمشاركة أكثر من 800 متسابق ومتسابقة من جميع الفئات العمرية، تحت إشراف فرع وزارة الرياضة بمنطقة عسير.

وحقق المركز الأول في فئة الكبار أحمد عسيري، وفي المركز الثاني حمد اليامي، وحصل على المركز الثالث عوض محمد، وحقق المركز الأول في فئة الكبار للنساء أشواق الشهري، وفي المركز الثاني نوال المطيري، وجاءت رؤى زكري ثالثا.

وفي فئة الأطفال «أبناء» حقق عبدالرزاق آل جميل المركز الأول، والمركز الثاني فايز آل ناصر، وضيف الله الزهراني ثالثا، وحققت المركز الأول في فئة الأطفال «بنات» داليا الشهري، وثانيا جوري عسيري، وفي المركز الثالث نورة الشهري، وحققت سارة الغامدي المركز الأول في سباق الجري لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز حياة صحية ونشطة من خلال تشجيع رياضتي الجري وركوب الخيل في 13 مدينة بمختلف مناطق المملكة خلال العام الحالي 2025.