شكرا لقرائتكم خبر المملكة تتوج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج المنتخب السعودي بميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين في منافسات الأولمبياد الدولي للمواصفات في نسخته العشرين (ISO 2025)، الذي استضافته مدينة سيهونغ في كوريا خلال الفترة من 12 إلى 14 أغسطس 2025، بمشاركة (40) فريقا من مختلف دول العالم.

ويأتي هذا الإنجاز بعد مشاركة المملكة الأولى العام الماضي، التي حققت خلالها ميدالية برونزية وشهادة تقدير، ليؤكد التطور المتصاعد لأداء الطلبة السعوديين في المحافل الدولية، ويجسد التزام المملكة بنشر ثقافة الجودة لدى النشء، ضمن رؤية وطنية طموحة.

ومثل المملكة في هذه الدورة 4 فرق طلابية من المرحلتين المتوسطة والثانوية، جرى إعدادهم وترشيحهم للمنافسة من خلال برامج تدريبية وتأهيلية مكثفة، ضمن شراكة استراتيجية بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، ووزارة التعليم، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وفاز بالميدالية الذهبية فريق المرحلة المتوسطة (بنات)، المكون من الطالبة ميان خان من تعليم مكة، والطالبة وجد حسوبة من تعليم المدينة المنورة، والطالبة إيمان الزهر من تعليم عسير.

ونال فريق المرحلة المتوسطة (بنين)، المكون من الطالب علي العجاج، والطالب فواز القحطاني من تعليم الشرقية، والطالب طلال القحطاني من تعليم الرياض، الميدالية الفضية.

وحصل فريق المرحلة الثانوية (بنات)، المكون من الطالبة سلاف الرقيبة من تعليم القصيم، والطالبة عريب العتيبي من تعليم المدينة المنورة، والطالبة فاطمة آل بن صالح من تعليم الأحساء، على الميدالية الفضية.