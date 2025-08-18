شكرا لقرائتكم خبر جامعة جدة تستعد لإطلاق ملتقى الموهبة والابتكار للتعليم الجامعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد جامعة جدة لإطلاق الملتقى الدولي الأول للموهبة في التعليم الجامعي، خلال الفترة 3 - 4 سبتمبر 2025م، في مركز المؤتمرات بجامعة جدة، برعاية وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان.

ويعد الملتقى خطوة استراتيجية ضمن جهود جامعة جدة لتعزيز مكانتها مركزا وطنيا لرعاية الموهبة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع معرفي قائم على الابتكار والتميز.

ويهدف الملتقى إلى عرض ابتكارات الموهوبين في جامعة جدة الفائزة في المعارض الدولية، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز التطورات المحلية والعالمية في مجال الموهبة، واستعراض البرامج والسياسات المخصصة لرعاية الموهوبين، إلى جانب تشجيع الابتكار وتمكين القدرات الوطنية في سوق العمل.

ويسعى الملتقى إلى نشر الوعي بأهمية رعاية الموهبة لدى طلاب الجامعة وأسرهم والمهتمين، من خلال فعاليات رئيسية ومصاحبة على مدار اليوم، وتشمل جلسات حوارية، ومسابقة ثقافية، ومعارض تفاعلية، وورش عمل متخصصة.

ودعت الجامعة جميع أفراد المجتمع للاستفادة من الملتقى، وحضور الدورات المجانية المقدمة للطلاب الموهوبين وأولياء أمورهم، من خلال التسجيل على الرابط:https://conferences.uj.edu.sa/IFE/index.html.