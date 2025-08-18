شكرا لقرائتكم خبر جامعة الطائف تحقق مراكز متقدمة في تصنيف شنغهاي العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت جامعة الطائف إنجازا أكاديميا وبحثيا جديدا على المستويين المحلي والعالمي، وذلك بعد أن أعلنت نتائج تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات ARWU للعام 2025م بحصول الجامعة على المرتبة السادسة بين الجامعات السعودية والمرتبة 627 عالميا، إضافة إلى المركز 439 عالميا في مجال النشر العلمي المتميز.

وأوضحت جامعة الطائف، أن التصنيف يعد من أبرز التصنيفات العالمية وأكثرها موثوقية، حيث يعتمد على معايير دقيقة تشمل جودة البحث العلمي، وعدد الأبحاث المنشورة، ومعدل الاستشهادات، وعدد الحاصلين على جوائز نوبل أو ميداليات فيلدز من منسوبي الجامعة أو خريجيها، إضافة إلى الأداء الأكاديمي العام للفرد.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة الدكتور يوسف عسيري، أن ما تحقق هو ثمرة الدعم السخي من القيادة الرشيدة - أيدها الله - لقطاع التعليم والبحث العلمي، وما يبذله أعضاء هيئة التدريس والباحثين والإداريين من جهود تأتي ثمارها، موضحا أن الجامعة ماضية في مسيرتها نحو تعزيز حضورها في التصنيفات العالمية من خلال الاستثمار في البحث العلمي، وتوسيع الشراكات الدولية، واستقطاب الكفاءات المتميزة بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وخدمة المجتمع.