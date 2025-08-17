اكتشافات حفريات تكشف عن أساليب الحياة القديمة في موقع تركي قبل 5 آلاف عام

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حفريات بموقع أثري تركي تكشف أنماط حياة البشر قبل 5 آلاف عام

كشفت أعمال التنقيب في موقع تلة “تشالتلار هويوك” الأثري بولاية “موغلا” جنوب غرب تركيا عن أنماط حياة البشر قبل أكثر من 5 آلاف عام.

رئيسة فريق التنقيب عائشة غول آيقورت أوضحت أن الاكتشافات الخزفية ونتائج تحليل الكربون أظهرت أن المنطقة كانت مستنقعًا، واستقر البشر على أطرافها قبل أن تتحول لمنطقة استيطان.

وأوضحت أن أول استيطان كان في العصر الحجري النحاسي المتأخر، تلاه ثمانية مستويات استيطانية متعاقبة تعود للعصر البرونزي المبكر ثم استيطان في العصر البرونزي الأوسط، واستخدم الموقع في العصر البرونزي المتأخر مدفنًا دون العثور على آثار سكنية من تلك المرحلة. تم هجر الموقع لاحقًا وأعيد استيطانه في أواخر القرن السابع وبدايات القرن السادس قبل الميلاد، قبل أن يهجر مجددًا إثر وقوع زلزال بالمنطقة.

أهمية الموقع تكمن في كونه الحلقة المفقودة لاستكمال التسلسل الزمني للاستيطان في منطقة “موغلا”، وأن أقدم دلائل الاستيطان عثر عليها في كهف “غريميلر” قرب مدينة تلوس الأثرية.