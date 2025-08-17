استكمال جامعة جازان استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - جامعة جازان تنجز استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد

انهت جامعة جازان كافة الترتيبات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد 1447هـ، حيث أكدت على استعداد قاعات الدراسة والمعامل والمختبرات، وتوفير جميع الأدوات الضرورية لسير العملية التعليمية.

برامج إرشادية وورش عمل تم اعدادها لتعريف الطلاب الجدد بالأنظمة واللوائح، بالإضافة إلى تقديم الدعم الأكاديمي والنفسي لهم، وتنظيم أنشطة تفاعلية لدمجهم في الحياة الجامعية.

وأكدت الجامعة على أهمية توفير بيئة تعليمية صحية ومحفزة وآمنة من خلال تجهيز العيادات الطبية ووضع خطط للطوارئ، مرحبة بجميع الطلاب والطالبات ومتمنية لهم التوفيق في مسارهم الدراسي.