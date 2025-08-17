شكرا لمتابعة خبر عن الأمير الوليد بن طلال يظهر برفقة ابنته ريم في مجمع المملكة وسط تفاعل الجماهير .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد لافت، وثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، ظهور الأمير الوليد بن طلال برفقة ابنته الأميرة ريم بنت الوليد داخل مجمع المملكة في برج المملكة بالرياض.

وظهر الأمير وهو يتجول برفقة ابنته بين أروقة المجمع وسط أجواء ودية، حيث توقف لالتقاط الصور مع عدد من محبي نادي الهلال الذين حرصوا على تحيته.

وخلال جلوسه لتناول الطعام بأحد المطاعم، ألقى أحد الشعراء قصيدة مديح في سموه، لتجد تفاعلاً من الحضور الذين أبدوا إعجابهم بالموقف.

اللقطات حظيت بتداول واسع على مواقع التواصل، وسط إشادة المتابعين بتواضع الأمير وقربه من الناس.