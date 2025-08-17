3 قتلى و8 جرحى جراء إطلاق نار في بروكلين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اطلاق نار يؤدي إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في بروكلين

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب ثمانية آخرون جراء حادث إطلاق نار وقع في مطعم بمنطقة بروكلين بمدينة نيويورك، وفقاً لتقارير شرطة المدينة.

وأوضحت المصادر أن مجموعة من المسلحين المجهولين فتحوا النار في المطعم قبل إغلاقه، مما أدى إلى وفاة ثلاثة رجال ونقل الجرحى إلى المستشفيات المحلية دون الكشف عن حالتهم الصحية.

ووفقاً لشهود العيان، كان عدد المسلحين يتراوح بين 5 و6 أشخاص، وعثرت الشرطة على 36 طلقة فارغة وسلاح ناري واحد في مكان الحادث. وقد باشرت السلطات التحقيق لكشف هوية المهاجمين ودوافع الجريمة.