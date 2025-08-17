تجذب مزاد مزارع الصقور الدولي 2025 اهتمام السياح والعائلات الأجنبية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 إقبالًا كبيرًا من السياح والعائلات الأجنبية

المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، الذي يُنظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض، شهد حضورًا لافتًا من السياح والعائلات الأجنبية الذين توافدوا للاطلاع على فعالياته وموروث الصقارة العريق في المملكة.

التعرف على تاريخ الصقارة والعناية بالصقور

خلال جولاتهم في أروقة المزاد، تعرفت العائلات على تفاصيل موروث الصقارة وتمتعوا بشروح متخصصة حول أنواع الصقور وطرق تغذيتها، بالإضافة إلى الجهود التي يبذلها نادي الصقور السعودي للحفاظ على هذا الموروث الثقافي ودعم مزارع الإنتاج.

جناح “صقار المستقبل” يستقطب اهتمام الأطفال

شهد جناح “صقار المستقبل” حضورًا ملفتًا من الأطفال الذين استمتعوا بمشاهدة الأدوات المستخدمة في تدريب الصقور وعناية بها، وتعرفوا على أساليب المقناص وطرق الرعاية، إلى جانب مشاهدة عروض صقاري المستقبل في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.

المزاد يعكس النمو السريع لقطاع الصقور في المملكة

يُعد المزاد وجهة اقتصادية واستثمارية وتراثية بارزة، تعكس النمو المتسارع لقطاع الصقور في المملكة، حيث يجمع نخبة المنتجين والمهتمين من داخل المملكة وخارجها، ويسهم في ترسيخ موقع المملكة مركزًا إقليميًا رائدًا في هذا القطاع الواعد.

المزاد يستمر بفعالياته

تتواصل فعاليات المزاد المباشر بحضور الصقارين والمنتجين والمهتمين، وتُنقل عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مع عرض الصقور المشاركة في أجنحة المزارع، لتعزيز مكانة المملكة عالميًا في مجال الصقور والصقارة.