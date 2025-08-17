مؤتمر “مسؤولية الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري” برعاية خادم الحرمين الشريفين في جامعة أم القرى

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحت عنوان “مؤتمر جامعة أم القرى يسلط الضوء على دور الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري”

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تستعد جامعة أم القرى لاستضافة مؤتمرها السنوي حول “مسؤولية الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري” خلال الفترة من 25 إلى 27 أغسطس الحالي. ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية.

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور المملكة في تعزيز القيم الإنسانية والوعي الفكري، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعات السعودية والقطاعات ذات الصلة. كما يهدف المؤتمر أيضًا إلى تسليط الضوء على دور الجامعات في دعم مؤسسات التنشئة الاجتماعية ومواجهة التحديات الراهنة التي تواجه القيم والوعي الفكري.

يضم المؤتمر خمس جلسات علمية، بالإضافة إلى ورش عمل وحلقات نقاش، ومن المتوقع مشاركة أكثر من 24 متحدثًا من الأكاديميين والخبراء والمفكرين. يهدف المؤتمر إلى توحيد الجهود وتبادل الرؤى حول تعزيز القيم الراسخة والوعي الفكري المستنير بين منسوبي الجامعات وخبراء الوعي الفكري والمؤسسات الثقافية والاجتماعية والإعلامية.

وعلق رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب على تنظيم المؤتمر، مشيرًا إلى أهمية الجامعة في تعزيز القيم والوعي الفكري وتحقيق رؤية المملكة 2030. يعتبر المؤتمر منصة وطنية تجمع الخبرات الأكاديمية والفكرية لبناء مجتمع واع بقيمه الإسلامية الوسطية والأصيلة.