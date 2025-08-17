منتخب السعودية يستمر في استعداده لألعاب المنامة في كازاخستان

عدن - ياسمين عبدالعظيم - منتخب السعودية يواصل تحضيراته في كازاخستان استعدادًا لألعاب المنامة

في خطوة ملفتة، يواصل منتخب السعودية معسكره الإعدادي في كازاخستان، وذلك في مدينتَي ألماتي وأستانا، في إطار برنامج شامل يهدف إلى تعزيز الجاهزية الفنية والبدنية والنفسية للاعبي ولاعبات المنتخبات السعودية.

التعاون مع رياضيي ورياضيّات كازاخستان يوفر بيئة تدريبية مثالية لتبادل الخبرات وتعزيز التنافس الإيجابي.

وتضمّن البرنامج محاضرات تفاعلية قدمها عدد من السفراء الرياضيين الأولمبيين، مثل الملاكم الكازاخستاني نوربيك أورالباي ولاعبة الكاراتيه صوفيا بيرولتسيفا والمصارع ديمو زهدرائف وغيرهم الكثير، بهدف تحفيز المشاركين ونقل الخبرات العالمية.

يشمل المعسكر مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية مثل ألعاب القوى، التايكوندو، الكاراتيه، الجودو، رفع الأثقال، المصارعة، والملاكمة، ويأتي ذلك استعدادًا لدورة الألعاب الآسيوية للشباب في مملكة البحرين خلال أكتوبر المقبل.

يأتي هذا المعسكر ضمن استراتيجية اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لتطوير الكفاءات الرياضية الشابة، من خلال بيئة تدريبية متكاملة وبرامج تعليمية وتوعوية تشرف عليها نخبة من الكوادر الفنية.