جامعة أمِّ القُرى تنظِّم مؤتمر مسؤوليَّة الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري

الرياض - علي القحطاني - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، تنظِّم جامعة أمِّ القرى خلال الفترة من 25 – 27 أغسطس الجاري، مؤتمر “مسؤوليَّة الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري”، وذلك في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية.

ويهدف المؤتمر إلى إبراز دور المملكة في تعزيز القيم الإنسانية والوعي الفكري، وتبادل الخبرات وتنظيم المبادرات المشتركة بين الجامعات السعودية والقطاعات ذات العلاقة، وإبراز دور الجامعات تجاه دعم مؤسسات التنشئة الاجتماعية، ووضع حلول لأبرز التحديات المعاصرة التي تواجه القيم والوعي الفكري، بالإضافة إلى رسم رؤية استشرافية لمسؤولية الجامعات السعودية في ذلك.

ويتضمَّن المؤتمر (5) جلسات علمية، وورش عمل، وحلقات نقاش؛ يشارك فيها أكثر من (24) متحدثًا من: الأكاديميِّين، والخبراء، والمفكرين، ويستهدف منسوبي الجامعات من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وخبراء الوعي الفكري والمؤسسات الثقافية والاجتماعية والإعلامية ورواد الأعمال؛ لتوحيد الجهود وتبادل الرؤى حول تعزيز القيم الراسخة والوعي الفكري المستنير.

وأشار رئيس جامعة أمِّ القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، إلى أن تنظيم المؤتمر جاء انطلاقًا من التزام الجامعة برسالتها العلمية والمجتمعية، وحرصها على الإسهام الفاعل في ترسيخ القيم وتعزيز الوعي الفكري؛ بما يواكب تطلعات القيادة الحكيمة -حفظها الله-، ويُجسِّد مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ مؤكدًا أن المؤتمر يُمثِّل منصة وطنيَّة تجمع الخبرات والتجارب الفكرية والأكاديمية؛ لتعزيز دور الجامعات في بناء مجتمع واعٍ بقيمه الإسلامية الوسطية والأصيلة.