7 أطعمة ومشروبات تحتوي على كميات غنية من فيتامين D ويجب تناولها بانتظام

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يتحدث هذا الخبر الصحفي الحصري عن أهمية فيتامين D والطرق المختلفة للحصول عليه من خلال الأطعمة والمشروبات. يعتبر فيتامين D من العناصر الغذائية الضرورية لصحة العظام وتعزيز المناعة والصحة العامة. وتوصي الجهات الطبية بتناول جرعة يومية تتراوح بين 600 و800 وحدة دولية للبالغين.

وتقدمت صحيفة Times of India بقائمة تضم أهم مصادر فيتامين D الطبيعية والمُدعّمة، وتشمل القائمة ما يلي:

– الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين.

– زيت كبد سمك القد.

– البيض.

– الكبد، خصوصًا كبد البقر.

– الحليب المُدعّم.

– الحبوب المُدعّمة.

– الفطر، خاصة الفطر البري أو المُعالج بالأشعة فوق البنفسجية.

وينصح الخبراء بتضمين هذه الأطعمة والمشروبات في النظام الغذائي اليومي للحفاظ على مستويات الفيتامين الصحية والوقاية من نقصه.