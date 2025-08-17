تصنيف جامعة الملك فيصل كـ “منطقة ابتكار” من المنظمة الدولية للابتكار والواحات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - جامعة الملك فيصل تحصل على تصنيف “منطقة ابتكار” من المنظمة الدولية لمناطق وواحات الابتكار

حققت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء إنجازًا دوليًا جديدًا، بعد إعلان المنظمة الدولية لمناطق وواحات الابتكار (IASP) انضمامها كعضو تحت تصنيف “منطقة ابتكار”. وبذلك تكون من بين الجامعات السعودية الرائدة التي تصنف ضمن هذه الفئة في عضوية المنظمة.

رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة أكد أن دعم ورعاية منظومة التعليم والبحث والابتكار في السعودية ساهم في تحقيق إنجازات نوعية أعطت للجامعة حضورًا إقليميًا ودوليًا. وأوضح أن هذا التصنيف يعكس التعاون مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في إطار رؤية 2030 لتعزيز مكانة المملكة على خريطة الابتكار العالمية.

وأشار إلى أن تحقيق الجامعة لإنجازات في مجال البحث والابتكار، مثل حصولها على المركز الأول عالميًا في براءات الاختراع لعام 2024، وزيادة إنتاجها البحثي بنسبة 350% خلال خمس سنوات، يدعم استراتيجيتها في تعزيز البحث والابتكار.

ومن جانبه، أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس قطاع الابتكار وتنمية الأعمال الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عيسى الليلي أن الحصول على تصنيف “منطقة ابتكار” يعكس جاهزية منظومة الابتكار في الجامعة لتحويل المعرفة والبحث العلمي إلى حلول عملية ومنتجات ذات أثر اقتصادي ومجتمعي. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة لتعزيز بيئة الابتكار وجذب الشركاء من مختلف القطاعات.

المنظمة الدولية لمناطق وواحات الابتكار هي شبكة عالمية تضم أكثر من 350 عضوًا في نحو 80 دولة، وتمنح عضوياتها ضمن فئات متعددة، منها: “حاضنة أعمال”، و”متنزّه علمي”، و”ساحة ابتكار”، و”منطقة ابتكار”.