“تجمع المدينة” ينظم حملة “تعلم بصحة” لدعم الوعي الصحي للطلاب في عودتهم للمدارس

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تجمع المدينة المنورة يطلق حملة “تعلّم بصحة” لدعم الوعي الصحي بين الطلاب

في خطوة مبادرة ومهمة، قام تجمع المدينة المنورة الصحي بإطلاق حملة “تعلّم بصحة”، وذلك بالتزامن مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد. تهدف هذه الحملة إلى رفع مستوى الوعي الصحي بين الطلاب وأولياء الأمور، وتشجيع الممارسات الصحية السليمة لضمان بداية دراسية نشطة وآمنة.

وأوضح التجمع أن الحملة تركز على عدة محاور أساسية، منها أهمية الفحص الاستكشافي للكشف المبكر عن المشكلات الصحية وعلاجها، وضرورة استكمال التطعيمات الضرورية كخطوة أساسية في الوقاية من الأمراض المعدية.

وتسلط الحملة الضوء أيضًا على أهمية النشاط البدني في تعزيز صحة القلب والعضلات، وتعزيز النشاط والحيوية لدى الطلاب، بالإضافة إلى التوعية بأهمية النظافة الشخصية كعامل أساسي للوقاية من الأمراض.

ومن المقرر أن تنفذ الحملة فعالياتها من خلال أنشطة ميدانية وشاشات رقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف توجيه الرسائل التوعوية لأكبر عدد ممكن من المجتمع، ودعم الصحة المدرسية وتهيئة بيئة تعليمية صحية وآمنة لجميع الطلاب.