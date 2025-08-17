فعالية استثنائية من الحسام للسياحة لـ Samira Travel الإندونيسية بحضور 11 ألف عميل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تنظم الحسام للسياحة فعالية استثنائية لشركة Samira Travel الإندونيسية بحضور 11 ألف عميل

نظمت الحسام للسياحة، التابعة لشركات سياد القابضة، فعالية كبرى في مدينة جدة استضافت خلالها شريكتها الإندونيسية شركة Samira Travel، بحضور 11 ألف عميل. تأتي هذه الفعالية احتفالًا بمرور تسعة أعوام على تأسيس شركة Samira Travel ونجاحها في مجال السياحة.

تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحسام للسياحة وSamira Travel بحضور عدد من الشخصيات البارزة في القطاع السياحي. وتعد Samira Travel واحدة من أبرز شركات السياحة في إندونيسيا، حيث تقدم برامج حج وعمرة بالإضافة إلى السياحة الثقافية.

تميزت الفعالية بتنظيم سعودي مميز يجسد الثقافة المحلية بكل تفاصيلها، وشملت أنشطة متنوعة مثل عروض النار وتذوق الأطعمة المحلية. وتعكس الفعالية قوة العلاقات السياحية والثقافية بين السعودية وإندونيسيا.

يعتبر تنظيم هذه الفعالية خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع السياحي وتعزيز التبادل الثقافي مع دول العالم. وتؤكد الحسام للسياحة جدارتها في تقديم تجارب سياحية فريدة واحترافية.