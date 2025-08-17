شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يقيم حفل زفاف لسائقه البنجلاديشي في حفر الباطن.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقام المواطن سعد البريكي في محافظة حفر الباطن حفل زفاف خاص لسائقه البنجلاديشي “محمد رقيب”، الذي يعمل معه منذ ستة أعوام، وسط حضور جمع من الأهالي والأقارب.

وقال البريكي: “هذا السائق عندي مثل عيالي، صار له ست سنوات معنا ما شفنا منه إلا كل خير، يوم قال لي إنه سيتزوج في بنجلاديش، قلت له: مثل ما تكفلت بزواج عيالي، أتكفل بزواجك، والحمد لله هذه من خيرات دولتنا وقيادتنا” .

وأشار إلى أن أبناء القبيلة شاركوا جميعًا في الحفل الذي أقيم في حفر الباطن، مؤكدًا أن العلاقة التي تجمعه بسائقه مبنية على الود والمعاملة الطيبة.

من جهته، عبر محمد رقيب المقيم البنجلاديشي، عن امتنانه الكبير لما لقيه من تقدير واحتفاء قائلاً : “قضيت ست سنوات في المملكة وكل شيء كان جميلاً، واليوم عشت أجمل لحظاتي بحفل زفافي بين أهل طيبين احتضنوني كأحد أبنائهم” .