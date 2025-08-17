اخبار السعوديه

تمديد فترة التقديم على البرامج المدفوعة بجامعة الطائف

الرياض - علي القحطاني - قررت جامعة الطائف تمديد فترة التقديم على البرامج المدفوعة حتى يوم الثلاثاء 25 / 2 / 1447هـ.

وكانت الجامعة قد فتحت باب التقديم على برامج الدبلوم المدفوعه في عدد من التخصصات النوعية والموجهة لمختلف فئات المجتمع من السعوديين وغير السعوديين (المقيمين) .

وأكدت في نفس السياق أنها تستقبل استفسارات المتقدمين على برامج الدبلوم المدفوعة عبر زيارة عمادة القبول والتسجيل في أوقات الدوام الرسمي أو المعرض التعريفي بتيرا مول من الساعة 5 إلى 9 مساءً ، بحضور فريق مختص لتيسير الإجراءات والإجابة عن الاستفسارات.

