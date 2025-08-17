شكرا لقرائتكم خبر مزرعة “آر يو في إس” الروسية تسجل مشاركتها الأولى في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت مزرعة “آر يو في إس” الروسية مشاركتها الأولى في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، ويستمر حتى 25 أغسطس الجاري.

وأوضح وكيل المزرعة الروسية ماجد بن محمد القحطاني، أن مشاركتهم جاءت استجابة للسمعة المميزة، التي اكتسبها المزاد كأكبر تجمع عالمي للصقور، مشيرًا إلى أن المزرعة تُعد من أعرق المزارع، ولها إنجازات بارزة في الخليج والمملكة.

وبين أن المزرعة تشارك بدفعة أولى تضم 16 صقرًا من مختلف الأوزان والمقاسات، على أن تُلحقها دفعة أخرى قريبًا، مؤكدًا حرصهم على جلب أجود أنواع الصقور ذات الدماء الصافية والمواصفات المميزة، مشيدًا بالتسهيلات التي يقدمها نادي الصقور السعودي لاستقطاب أفضل المزارع العالمية، واصفًا تنظيم المزاد بالاحترافي.

يُذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يُقام على مدى 21 يومًا، ويجمع نخبة من سلالات الصقور المنتجة عالميًا، ويُعد الحدث الأكبر من نوعه، ووجهة سنوية للصقارين ومنتجي الصقور، بما يعكس جهود المملكة في الحفاظ على موروث الصقارة التاريخي، ودعم صناعة المزارع الرائدة، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للصقور والصقارين.