مزرعة “آر يو في إس” الروسية تسجل مشاركتها الأولى في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025

وأوضح وكيل المزرعة الروسية ماجد بن محمد القحطاني، أن مشاركتهم جاءت استجابة للسمعة المميزة، التي اكتسبها المزاد كأكبر تجمع عالمي للصقور، مشيرًا إلى أن المزرعة تُعد من أعرق المزارع، ولها إنجازات بارزة في الخليج والمملكة.
وبين أن المزرعة تشارك بدفعة أولى تضم 16 صقرًا من مختلف الأوزان والمقاسات، على أن تُلحقها دفعة أخرى قريبًا، مؤكدًا حرصهم على جلب أجود أنواع الصقور ذات الدماء الصافية والمواصفات المميزة، مشيدًا بالتسهيلات التي يقدمها نادي الصقور السعودي لاستقطاب أفضل المزارع العالمية، واصفًا تنظيم المزاد بالاحترافي.
يُذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يُقام على مدى 21 يومًا، ويجمع نخبة من سلالات الصقور المنتجة عالميًا، ويُعد الحدث الأكبر من نوعه، ووجهة سنوية للصقارين ومنتجي الصقور، بما يعكس جهود المملكة في الحفاظ على موروث الصقارة التاريخي، ودعم صناعة المزارع الرائدة، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للصقور والصقارين.
