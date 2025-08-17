أمير تبوك يطلع رسميًا على تقرير انطلاقة العام الدراسي ويوجه بدعم البيئة التعليمية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أمير تبوك يطّلع على انطلاقة العام الدراسي ويوجّه بدعم البيئة التعليمية

صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، يستقبل المدير العام للتعليم بالمنطقة، ماجد بن عبدالرحمن القعير، ويطّلع على تقرير انطلاقة العام الدراسي الجديد 1447هـ.

تهنئة وتوجيهات للجميع

سمو الأمير يهنئ الأسرة التعليمية ببداية العام الدراسي، ويؤكد على أهمية التكامل بين الإدارة التعليمية والمدرسة والأسرة لتوفير بيئة تعليمية محفزة.

التركيز على جودة التعليم

سموه يشدد على أهمية الاهتمام بجودة مخرجات التعليم ويثني على الدعم الكبير من القيادة السعودية.

الشكر والتقدير

سمو الأمير يوجّه تحياته وتقديره لجميع العاملين في القطاع التعليمي بالمنطقة، بينما يعبر ماجد القعير عن شكره لسمو الأمير على دعمه المستمر ومتابعته للعملية التعليمية.

تأكيد على أن هذا الاهتمام يسهم في نجاح الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات في المنطقة.