تجربة فنية لمساعد المدير الفني بالقادسية في نوتنغهام فورست ضمن خطط التطوير

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فريق القادسية يعزز كفاءة الكوادر الفنية من خلال تجربة مميزة في نوتنغهام فورست

أكمل إبراهيم عبدالله جاسم، مساعد المدير الفني للفئات السنية بنادي القادسية، فترة معايشة مميزة في نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي، والذي يُعتبر من الأندية العريقة في الدوري الإنجليزي.

خلال زيارته، تمكن إبراهيم من الاطلاع على تجربة النادي في عدة أقسام متقدمة، مثل الاستقطاب، وتحليل الأداء، والطب الرياضي، والقيادة والاستراتيجية، ورعاية اللاعبين وحماية الطفل، بالإضافة إلى التعليم والإدارة الفنية.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطط التطوير التي ينفذها نادي القادسية، بهدف رفع كفاءة الكوادر الفنية والاستفادة من التجارب العالمية، لتطوير برامج إعداد وصقل المواهب في الفئات السنية.