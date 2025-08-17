تجاوز عدد المشاركين في الفعاليات الرياضية المجتمعية 234 ألف شخص في النصف الأول من 2025 من مختلف المدن والمحافظات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فعاليات الرياضة المجتمعية تجذب أكثر من 234 ألف مشارك في النصف الأول من 2025

شهدت الرياضة المجتمعية في المملكة العربية السعودية إقبالًا كبيرًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث شارك أكثر من 234 ألف شخص في الفعاليات والبرامج الرياضية المنوعة التي نظمت في أكثر من 62 مدينة ومحافظة في المملكة.

تنوعت الفعاليات والبرامج الرياضية التي تم تنظيمها خلال هذه الفترة، حيث قام 70 نادي رياضي بتنفيذ 314 برنامجًا وفعالية رياضية مختلفة. وكانت فعاليات الجري والمشي الأكثر جذبًا للمشاركين، حيث بلغ عددهم أكثر من 90 ألف شخص، من بينهم مشاركو “ماراثون الرياض” الذين بلغوا أكثر من 40 ألف مشارك.

من جهته، جاءت منطقة مكة المكرمة في المقدمة بنحو 67 ألف مشارك، مع توزيع الفعاليات على مختلف مناطق المملكة بشمولية تعكس اهتمام البرامج بجميع شرائح المجتمع.

وتضمنت الأنشطة أكثر من 25 رياضة مختلفة، مثل الجري، كرة القدم، السباحة، والسهام، لتلبية احتياجات واهتمامات جميع الفئات العمرية.

وتواصل وزارة الرياضة جهودها لتنظيم المزيد من الفعاليات الرياضية في الفترة القادمة، بالتعاون مع الأندية والجهات ذات الصلة، بهدف تعزيز ممارسة الرياضة وتحقيق رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع صحي ونشط.