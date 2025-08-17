بفضل إبداع الكفاءات السعودية.. “الغذاء والدواء” توافق على تسويق جهاز طبي جديد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الهيئة العامة للغذاء والدواء تمنح الإذن بالتسويق لجهاز طبي جراحي مصمم ومطور بأيدي سعودية

تقدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء بخطوة جديدة وملفتة، حيث منحت الإذن بالتسويق لجهاز طبي جراحي مبتكر، تم تصميمه وتطويره بأيدي سعودية، ويعد هذا الجهاز خطوة نوعية في تعزيز سلامة وفعالية الإجراءات الجراحية.

الجهاز هو عبارة عن أداة تُرتدي حول كف الجراح، وتحتوي على حاوية مغناطيسية تساعد في تثبيت إبر الخياطة أثناء ربط العقد، مما يتيح للجراح استخدام كلتا اليدين بحرية دون الحاجة إلى القلق من خطر خز الإبر خلال العمليات.

وقد خضع الجهاز لعملية تقييم دقيقة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، حيث تمت مراجعة الملفات الفنية والأدلة السريرية للتأكد من فعالية المنتج وسلامته.

يُذكر أن الجهاز حاصل على براءتي اختراع مسجلتين في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وتم تطويره في جامعة الملك سعود وتصنيعه محليًا بواسطة أحد مصانع الأجهزة الطبية الوطنية.

هذا الإنجاز يعكس التعاون المثمر بين الهيئة العامة للغذاء والدواء وجامعة الملك سعود، حيث قدمت الهيئة الدعم اللازم لاستيفاء متطلبات الملف الفني، وسهلت الورش العمل والاستشارات التنظيمية لضمان نجاح المنتج في السوق السعودي.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن مسار الأجهزة الطبية المبتكرة الذي أطلقته الهيئة العامة للغذاء والدواء في عام 2021، بهدف دعم المبتكرين وتشجيعهم على تطوير حلول طبية تسهم في تعزيز الرعاية الصحية في المملكة.

يعتبر هذا الجهاز خطوة مهمة نحو تطوير القطاع الصحي في المملكة، ودعمًا لبرنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030، من خلال بناء منظومة صحية مستدامة وتوفير بيئة محفزة للابتكار والإبداع.