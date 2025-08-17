اختتام برنامج تدريب المكفوفين على الشطرنج من قبل جمعية نقطة في الخبر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - جمعية نقطة تحول تختتم برنامج تدريب المكفوفين على الشطرنج في الخبر

اختتمت اليوم الأحد، جمعية نقطة تحول لتأهيل وتمكين ذوي الإعاقة البصرية بالمنطقة الشرقية، برنامجها التدريبي على لعبة الشطرنج. وقد نظمت الجمعية هذا البرنامج بالتعاون مع نادي جامبت في مدينة الخبر، واستمر لمدة شهر كامل.

شارك في البرنامج ستة متدربين من المكفوفين، حيث تعلموا وتقنوا أساسيات اللعبة، بما في ذلك قوانين اللعب وحركات القطع، وشاركوا في جولات تطبيقية لتعزيز مهاراتهم في المنافسة.

وقد شهد الحفل الختامي تكريم المشاركين من قبل نادي جامبت، بحضور رئيس مجلس الإدارة علي أبوعدلة الغامدي، ورئيس النادي حسن العيسى، والمدير التنفيذي للجمعية محمد الزهراني، وعضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالرزاق التركي، حيث تم توزيع الشهادات والميداليات الرمزية.

وقدم الغامدي درع شكر وتقدير لأعضاء النادي تقديرًا لجهودهم في تدريب أبناء الجمعية من ذوي الإعاقة البصرية، وعبر المتدربون عن سعادتهم بالمشاركة والاستفادة التي حققوها خلال البرنامج.

يأتي هذا النشاط ضمن جهود جمعية نقطة تحول في تمكين المستفيدين وتنمية مهاراتهم المتنوعة من أجل تعزيز اندماجهم في المجتمع.