توقعات المركز الوطني للأرصاد: هطول أمطار غزيرة في معظم مناطق المملكة اعتبارًا من يوم الاثنين القادم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - المملكة العربية السعودية – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد معظم مناطق المملكة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من يوم غد الاثنين وحتى منتصف الأسبوع القادم.

تشمل الحالة المطرية مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تبوك، المدينة المنورة، مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض أجزاء من منطقة الرياض. ومن المتوقع أن تزداد غزارة الأمطار على المرتفعات في جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

ودعا المركز الجميع إلى متابعة تقاريره عبر موقعه الإلكتروني ومنصاته الإعلامية، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية حفاظًا على السلامة العامة.