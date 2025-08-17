شكرا لمتابعة خبر عن تنظيف أكثر من 4 ملايين متر مربع من الأراضي الفضاء خلال شهر يوليو الماضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أسفرت جهود أمانة محافظة جدة خلال شهر يوليو الماضي, عن تحقيق نتائج في رفع مستوى النظافة ومعالجة مظاهر التشوه البصري، ضمن خططها لتحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة.

وقالت الأمانة أن الأعمال الميدانية للإدارة العامة لمشاريع النظافة، شملت كنس الشوارع والميادين يدويًا لمسافة تجاوزت 313 ألف كيلومتر، إلى جانب الكنس الآلي لمسافة قاربت 109 آلاف كيلومتر، إضافة إلى تنظيف الأراضي الفضاء بنحو 4.4 ملايين متر مربع.

كما جرى معالجة وضع ما يقارب ثلاثة آلاف حاوية نفايات موزعة على مختلف الأحياء، فيما شمل برنامج الغسيل والتطهير أكثر من 48 ألف حاوية، إلى جانب تنظيف وغسيل ما يزيد على ألفي مرفق من مرافق الحدائق العامة وغسيل الأرصفة لمسافة فاقت ألفي كيلومتر، فضلًا عن تنظيف الطرق السريعة لمسافة 21 ألف كيلومتر.

وأضافت الأمانة، أن جهودها في معالجة التشوهات البصرية، أسفرت عن رفع أكثر من 7.5 آلاف لوحة وملصق دعائي مخالف، وإزالة كتابات مشوهة للمظهر العام بمساحة تجاوزت ثلاثة آلاف متر مربع، كما صادرت ما يزيد على 550 موقعًا للباعة الجائلين، وأزالت أكثر من ألفي حاجز خرساني، إلى جانب رفع 877 طنًا من الطحالب.

وتضمنت الأعمال غربلة الشواطئ الرملية لمسافة قاربت 370 كيلومترًا، وجمع ونقل النفايات ذات الأحجام الكبيرة بـ 118 ألف متر مكعب، والتعامل مع أكثر من 1.7 ألف إطار مستهلك، فضلًا عن تقديم الدعم لـ 11 فعالية ومناسبة مجتمعية بخدمات النظافة.

وتسعى أمانة جدة من خلال جهودها المتواصلة إلى رفع كفاءة النظافة والحد من التشوهات البصرية، مما يعزز سلامة البيئة ويحسن المشهد الحضري، ويهيئ بيئة حضرية مستدامة تواكب متطلبات جودة الحياة.