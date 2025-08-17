دراسات: تحذير جديد من تناول المشروبات الساخنة بشكل متكرر وزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء

عدن - ياسمين عبدالعظيم - دراسات تكشف: المشروبات الساخنة جدًا قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

أظهر تقرير طبي نشره موقع “ميديكال إكسبريس” أن شرب المشروبات الساخنة جدًا، بدرجات حرارة تتجاوز 65 درجة مئوية، قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء. ورغم عدم تأكيد وجود صلة واضحة بين تلك المشروبات وسرطاني الحلق والمعدة، إلا أن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان قد صنفتها في عام 2016 على أنها “مسبب محتمل للسرطان”.

وأظهرت دراسات في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك أمريكا الجنوبية وأجزاء من الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، ترتبط بين تناول المشروبات الساخنة بدرجات حرارة عالية وزيادة معدلات الإصابة بسرطان المريء.

وأكدت دراسة حديثة في المملكة المتحدة أن شرب ثمانية أكواب أو أكثر من المشروبات الساخنة جدًا يوميًا يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء بنسبة تصل إلى ستة أضعاف مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولونها بكثرة.

ويرجع السبب إلى أن الحرارة العالية قد تلحق ضررًا بخلايا بطانة المريء مع الوقت، خاصة عند تناول كميات كبيرة. وللحد من ذلك، ينصح الأطباء بترك المشروب ليبرد لبضع دقائق قبل تناوله، إضافة القليل من الماء البارد أو الحليب لتقليل حرارته، وشربه على شكل رشفات صغيرة لتجنب الضرر الحراري المستمر.