استقبال مميز للمنتخب السعودي بعد فوزه بالميدالية الذهبية في أولمبياد المواصفات الدولي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استقبال حافل لمنتخب المملكة بعد تتويجه بالذهب في أولمبياد المواصفات الدولي

حظي المنتخب السعودي المشارك في أولمبياد المواصفات الدولي 2025 باستقبال حافل في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعد تتويجه بأول ميدالية ذهبية للمملكة في تاريخ مشاركاتها في الأولمبيادات الدولية. المنتخب حقق الذهبية إضافة إلى ميداليتين فضيتين خلال المنافسات التي استضافتها مدينة سيهونغ في كوريا الجنوبية.

في مقدمة مستقبلي البعثة كان الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” عبدالعزيز الكريديس، ونائب المحافظ للتحول الرقمي والبيانات في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس سلطان أبو خشيم، إلى جانب ممثلين عن وزارة التعليم، وعدد من أولياء الأمور الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بالإنجاز.

المملكة شاركت في النسخة العشرين من أولمبياد المواصفات بأربعة فرق طلابية من المرحلتين المتوسطة والثانوية، جرى إعدادهم وترشيحهم للمنافسة من خلال برامج تدريبية وتأهيلية مكثفة. وأكد الكريديس أن الإنجاز التاريخي ثمرة لاستثمار المملكة في أبنائها، وتجسيدًا لرؤية طموحة.

يعكس الإنجاز الذهبي هذا التزام “موهبة” المستمر باكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين، وتفتح أمام الطلبة آفاقًا واسعة للابتكار والإبداع، بما يضمن استدامة الأثر وتعزيز مساهمتهم في التنمية الوطنية الشاملة.

هذا الإنجاز يؤكد تفوق الطلبة السعوديين في مجالات المواصفات والمقاييس والجودة، ويمثل إنجازًا ذهبيًا استثنائيًا يسجّله المنتخب السعودي في المشاركات الدولية.