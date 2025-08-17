محاضرة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلقي محاضرة في مقر "التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب"

زيارة مهمة للدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى

زار الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالرياض، حيث قدم محاضرة بعنوان "قراءة في تحولات الإيديولوجية الفكرية المعاصرة". وحضر المحاضرة الأمين العام للتحالف، وممثلي الدول الأعضاء، ومنسوبي التحالف.

تفاصيل المحاضرة

خلال المحاضرة، تناول الدكتور العيسى مسار الإيديولوجية المتطرفة في الساحة الدولية، وتطرق إلى الركائز الواجب توافرها لمواجهة هذه الظاهرة. كما تحدث عن ظاهرة الإسلاموفوبيا وأسبابها وطرق علاجها.

التعاون والتكامل

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الرابطة والتحالف في مجال محاربة التطرف والإرهاب، وثمّن اللواء الطيار ركن محمد بن سعيد المغيدي زيارة الدكتور العيسى وأعرب عن تطلع التحالف لمزيد من التعاون.

إشادة بجهود المملكة العربية السعودية

كما أشاد الدكتور العيسى بالدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب والتطرف، وأكد على أهمية دور التحالف الإسلامي في هذا السياق.

ختامًا

انتهى اللقاء بتأكيد الجانبين على تعزيز التعاون والتكامل في مواجهة التحديات الأمنية والمحافظة على الاستقرار في المنطقة والعالم.