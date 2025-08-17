خبراء يحذرون: امرأة تخضع لجراحتين بسبب استخدام “سيروم إطالة الرموش”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - امرأة خضعت لجراحتين بسببه.. خبراء يحذرون من خطورة “سيروم إطالة الرموش”

خبراء الصحة يحذرون من خطورة سيروم إطالة الرموش الذي يُروج له كوسيلة للحصول على رموش أطول وأكثر كثافة، مشيرين إلى أنه قد يسبب تغييرا دائما في لون العيون وتشوهات خطيرة في الوجه.

وفقا لتقرير نشرته صحيفة “ميل أونلاين” البريطانية، تحتوي العديد من منتجات إطالة الرموش على عقاقير قوية تُستخدم لعلاج الجلوكوما أو المياه الزرقاء، مما يمكن أن يؤدي إلى تغيير دائم في لون العين وتشوهات خطيرة في الوجه. وأظهر تحقيق حكومي بريطاني نشرته صحيفة “ديلي ميل” أن حوالي ربع سيرومات الرموش المباعة في المملكة المتحدة تحتوي على هذه العقاقير.

وتشمل المخاطر أيضا فقدان الدهون حول العينين، وتدلي الجفن، ونمو شعر غير مرغوب فيه، واحمرار الملتحمة. وشاركت الدكتورة أمبارين محمود، جراحة التجميل من نيويورك، تجربتها بعد اضطرارها للخضوع لجراحتين بسبب تأثيرات سلبية نتجت عن استخدام منتجات إطالة الرموش.

وينصح الخبراء بتجنب هذه المنتجات واللجوء إلى بدائل آمنة قائمة على الببتيد، وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن أي منتج تجميلي يحتوي على عقاقير دوائية يجب أن يُصنف كدواء وليس منتج تجميلي.