سحر الريف الباحي يخطف الأنظار ويضاهي جمال الريف السويسري.. فيديو

الرياض - علي القحطاني - خطفت الطبيعة في منطقة الباحة الأنظار بجمالها الساحر، حيث تتجول الأغنام في أجواء هادئة مليئة بالراحة والتأمل.

ويعكس المشهد سحر الريف الباحي وهدوء الحياة الريفية، مع الطبيعة الخضراء والهواء النقي، ما يجعلها ملاذًا مثاليًا للهروب من ضغوط الحياة اليومية.

ويعتمد الريف على الزراعة التقليدية وتربية المواشي، خاصة الأغنام والإبل، ويعيش سكان القرى حياة هادئة بعيدًا عن صخب المدن، مع عادات وتقاليد ريفية أصيلة.

ويضاهي الريف الباحي جمال الريف السويسري، بما يتميز به من طبيعة خضراء، غابات كثيفة، ومرتفعات جبلية، ما يجعله ملاذًا مثاليًا للهروب من ضغوط الحياة اليومية.

كما تعكس الحياة الريفية هناك سحر البساطة، مع الزراعة التقليدية وتربية المواشي، لتكمل الصورة الطبيعية الخلابة.