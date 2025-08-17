اخبار السعوديه

تحذير من الاستثمارات العامة: حذر صندوق الاستثمارات العامة من محاولات انتحال اسمه للحصول على أموال

عدن - ياسمين عبدالعظيم - صندوق الاستثمارات العامة يصدر تحذيرًا هامًا

صدر تحذير رسمي من قبل صندوق الاستثمارات العامة بشأن محاولات انتحال اسمه بهدف الحصول على مبالغ مالية من الأفراد. وقد أكد الصندوق على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي تواصل ينتحل اسمه من خلال تطبيق “كلنا أمن”.

وأشار الصندوق إلى أنه لا يقدم أي خدمات مباشرة للأفراد، وناشد الجمهور بضرورة توخي الحذر وعدم التجاوب مع مثل هذه المحاولات الاحتيالية التي تستهدف خداع الناس.

وقد تم نشر التحذير أيضًا عبر حساب الصندوق الرسمي على تويتر، حيث أكد على أهمية الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق “كلنا أمن”، مؤكدًا أن الصندوق لا يتعامل مباشرة مع الأفراد.

هذا ويأتي هذا التحذير ضمن جهود الصندوق لحماية الجمهور من عمليات الاحتيال والنصب الإلكتروني.

