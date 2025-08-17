صور لأبواب الخشب في جدة التاريخية: شواهد تحكي قصة الماضي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أبواب جدة التاريخية.. شواهد تروي قصة الماضي

تعتبر الأبواب الخشبية العتيقة المنتشرة في أزقة وحارات جدة التاريخية، تجسيدًا للعمارة الحجازية الأصيلة، حيث تمثل عناصر زخرفية ووظيفية تحمل بين طياتها جمالًا يعبر عن قصة الزمن. تصنع هذه الأبواب من خشب الساج والجوز القادم من الهند وشرق أفريقيا، وتزين بالزخارف الهندسية والنباتية الدقيقة التي تكشف عن مهارة الحرفيين المحليين في جدة.

تأتي هذه الأبواب بوظائف متعددة تشمل حماية البيوت من الحرارة وتوفير التهوية، بالإضافة إلى دورها الجمالي كواجهة للمنازل. وتحتفظ بعض الأبواب بطبقات مزدوجة تسهل عملية الدخول والخروج دون الحاجة لفتح الباب الرئيسي.

وفي إطار جهود الحفاظ على التراث في جدة، خضعت العديد من الأبواب الخشبية التاريخية لعمليات ترميم دقيقة بأيدي حرفيين متخصصين، مع الحفاظ على النقوش والزخارف لتظل شاهدة على تطور المجتمع الحجازي.

وتبقى الأبواب الخشبية في جدة التاريخية شواهد حية تروي قصة الماضي، محملة بحكايات التجارة والثقافة التي تجسد هوية المكان وروح أهله.