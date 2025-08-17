تحول فنادق المملكة العربية السعودية نحو مستقبل أكثر استدامة: تجربة “طيبة” في الضيافة البيئية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - برزت مفهوم “الضيافة الخضراء” كمكوّن رئيسي في مستقبل صناعة الفنادق، حيث أصبحت ضرورة استراتيجية حتمية في ظل تحولات قطاع الضيافة العالمي. تمثل الضيافة الخضراء نهجًا بيئيًا يهدف إلى تقليل الأثر السلبي للمنشآت الفندقية وضمان حفاظ الموارد الطبيعية.

ظهرت هذه الفكرة كرد فعل على التحديات البيئية المتصاعدة وزيادة وعي المستهلكين بأهمية الحفاظ على الكوكب. وتطورت تدريجيًا لتصبح إطارًا عالميًا معتمدًا يدعمه منظمات دولية وتتبناه سلاسل فندقية كبرى.

تعتمد الضيافة الخضراء على ممارسات بيئية متقدمة مثل استخدام أنظمة ذكية لإدارة الطاقة والمياه وتقنيات الإضاءة الليد. وتعد فنادق “طيبة”، الشركة السعودية الرائدة في قطاع الضيافة، نموذجًا رائدًا في تبني مفاهيم الضيافة الخضراء. توفر فنادق “مكارم”، التابعة لشركة “طيبة”، تجربة مبتكرة تعتمد على الاستدامة وتحقيق الربحية.

تحمل هذه الممارسات فرصًا لتقليل التكاليف التشغيلية وزيادة قيمة المنشأة السوقية على المدى الطويل. كما توفر بيئة صحية للضيوف وتجربة ذات بعد أخلاقي وبيئي. الالتزام بالبيئة ليس عائقًا أمام الربحية وإنما أداة لتحقيقها واستدامتها.