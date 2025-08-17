أمين مجلس التعاون: قمة “ألاسكا” تؤكد على أهمية الحوارات البناءة في حل الخلافات والأزمات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أمين مجلس التعاون: قمة “ألاسكا” تؤكد على أهمية الحوارات البناءة في حل الخلافات

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، باللقاء الذي جمع فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، وفخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، في مدينة “ألاسكا” يوم الجمعة الماضي الموافق 15 أغسطس 2025م.

وأشاد الأمين العام بالأجواء الإيجابية التي واكبت قمة “ألاسكا”، التي أكّدت على أن حلّ الخلافات والأزمات يأتي من خلال مسارات التعاون والحوارات البنّاءة والحلول السلمية.

وأكّد، على موقف دول مجلس التعاون الثابت، والقائم على دعم الحوارات السلمية لحل القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز ودعم كافة المساعي الدولية الرامية إلى حل الأزمة الروسية – الأوكرانية، باعتبارها السبيل الأمثل لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.