ثلاثة قتلى في إطلاق نار بمطعم بحي يهودي في نيويورك

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أفادت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية بوقوع حادث إطلاق نار داخل مطعم في حي بروكلين بمدينة نيويورك، حيث أسفر الحادث عن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة عدد من الأشخاص بجروح. وفي تفاصيل الحادث، استجابت قوات الشرطة لبلاغات عاجلة بشأن الحادث داخل مطعم “تيست أوف ذا سيتي لاونج”، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات المجاورة لتلقي العلاج، دون الكشف عن حالتهم الصحية حتى الآن.

من جانبها، أفادت صحيفة “إسرائيل هيوم” بأن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا في الحادث، وأن إطلاق النار وقع في حي يهودي بالمدينة، دون ذكر تفاصيل إضافية حول دوافع المهاجم أو هويته. ومع استمرار التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث، تشهد مدينة نيويورك تكثيفًا أمنيًا في محيط الموقع للبحث عن المشتبه به.

تجدر الإشارة إلى أن الحادث أثار استنكار الجماهير وتعبيرات الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك العديد من الأشخاص تعازيهم لأسر الضحايا ودعواتهم للسلام والأمان في المدينة.