شكرا لمتابعة خبر عن المياه الوطنية: 24 ساعة فقط على انتهاء المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت شركة المياه الوطنية عن قرب انتهاء المهلة التصحيحية الخاصة بمبادرة تسجيل التوصيلات المنزلية غير النظامية وغير المسجلة، التي ستنتهي بتاريخ 18 أغسطس 2025م، داعيةً العملاء الذين لديهم توصيلات مياه أو صرف صحي غير مسجلة أو غير نظامية إلى الإسراع في تصحيح أوضاعهم والاستفادة من الإعفاء من الغرامات والمقابل المالي قبل انتهاء الـ24 ساعة القادمة.

وأوضحت أن التوصيلات غير النظامية وغير المسجلة تؤثر على كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي، وتؤدي إلى عدم التوزيع العادل للمياه، وقد تسبب طفوحات في شبكات الصرف الصحي، مما يؤثر سلبًا على الصحة العامة والبيئة.

وأكّدت الشركة أن تسجيل التوصيلات وتصحيح الأوضاع يتم من خلال قنواتها الرسمية، ومنها التطبيق الإلكتروني للهواتف الذكية، والفرع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي ، حيث تعمل هذه القنوات على مدار الساعة لتلقي الطلبات والاستفسارات.