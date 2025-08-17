شكرا لمتابعة خبر عن المسند يوضح سبب اختلاف درجات الحرارة والمدى الحراري بين جدة والرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا الأستاذ عبدالله المسند، عن سبب الفارق الكبير بين درجات الحرارة والمدى الحراري اليومي في مدينتي جدة والرياض خلال هذه الأيام.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن درجة الحرارة العظمى نهارًا في جدة تتراوح بين 34 و36 م°، بينما تصل في الرياض إلى 44–45 م°، ما يجعل العاصمة أكثر حرارة خلال النهار.

أما درجة الحرارة الصغرى ليلًا فتسجل في جدة حوالي 30–31 م°، بينما تنخفض في الرياض إلى 28–29 م°، وأحيانًا تصل إلى 27 م°.

وأشار إلى أن المدى الحراري اليومي، أي الفرق بين العظمى والصغرى، يختلف بشكل واضح بين المدينتين، حيث يبلغ حوالي 4–6 درجات في جدة، مقابل 14–16 درجة أو أكثر في الرياض.

وأوضح المسند أن السبب يعود إلى الطبيعة الجغرافية لكل مدينة؛ فجدة تقع على ساحل البحر الأحمر، حيث يعمل البحر على تلطيف الحرارة والحد من تذبذبها بسبب قدرته على اكتساب وفقدان الحرارة ببطء، بينما تقع الرياض في منطقة داخلية صحراوية بعيدة عن تأثير البحر، ما يؤدي إلى تسخين الأرض بسرعة نهارًا وبرودتها سريعًا ليلًا.