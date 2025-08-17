إعلان الروائع: الكشف عن الفائزين في مسابقة المسرحيات القصيرة الخامسة من إثراء

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اختتم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) اليوم النسخة الخامسة لمسابقته للمسرحيات القصيرة بالإعلان عن الأعمال المسرحية الفائزة. وقد رُوت حكايات هذه الأعمال على خشبة المسرح على مدى 6 أيام منذ 11 – 16 أغسطس 2025م. تأتي هذه المسابقة لتعكس اهتمام المركز بالمواهب المسرحية ودعم الفنانين الناشئين، وتكون منصة لعرض أعمالهم وترجمة أفكارهم أمام الجماهير.

منذ إطلاق المسابقة في شهر يناير 2025م، شهدت العديد من المشاركات وتشير إلى وجود شريحة من المهتمين بالمسرح والفنون في المنطقة الشرقية. بمشاركة 166 موهبة تم اختيار 10 مسرحيات لعرضها أمام لجنة تحكيم محلية وعربية وجمهور مهتم بالمسرح. وأصبحت مسابقة المسرحيات القصيرة منصة لاكتشاف المواهب المحلية وتطوير المحتوى الفني.

في الحفل الختامي للمسابقة، تم الإعلان عن الأعمال الفائزة، حيث حصلت مسرحية “تكلم حتى أراك” على جائزة أفضل مسرحية، ومسرحية “حسن العلي” حصلت على جائزة أفضل ممثل، بينما حصلت مسرحية “حتى يغيب الأمل” على جائزة أفضل نص مسرحي. وتم تكريم شخصية عبد العزيز السماعيل لمساهماته في تطوير المشهد المسرحي المحلي.

تعكس هذه النسخة الخامسة احتفاءً بمرور 5 أعوام على انطلاقها، وتشمل برامج متنوعة لتطوير المشهد المسرحي وتمكين المواهب المحلية. وتهدف المسابقة إلى إثراء المحتوى المسرحي وجذب المتقدمين للمنافسة وعرض أعمالهم على الخشبة.