المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا يثني على مشاركة الندوة العالمية في تخريج طلاب الجامعة الإسلامية بمنيسوتا – فرع أديس أبابا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الندوة العالمية تشارك في تخريج طلاب الجامعة الإسلامية بإثيوبيا

شهدت العاصمة أديس أبابا احتفالية مميزة بتخريج الدفعة الثانية من طلاب الجامعة الإسلامية بمنيسوتا – فرع إثيوبيا، بحضور كبير من النخب الأكاديمية ورؤساء الجمعيات والباحثين المتخصصين.

وقد مثل الندوة العالمية في هذا الحدث الأستاذ فيصل بن سعد الجبر، مدير إدارة المكاتب والعلاقات الدولية، حيث التقى بالحضور وأعربوا عن تقديرهم لدور الندوة في دعم البرامج التعليمية والمشاريع الشبابية في إثيوبيا.

وفي ختام الاحتفالية، أشادت الندوة العالمية بجهود المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا وتعاونه المثمر في تذليل الصعوبات وتعزيز التعاون في المجتمع.