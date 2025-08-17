ترقية المهندس رياض الفقيه إلى المرتبة الحادية عشرة في وزارة البيئة والمياه والزراعة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ترقية المهندس رياض الفقيه إلى المرتبة الحادية عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة

أصدر مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة قرارًا بترقية المهندس رياض بن حسين الفقيه، مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية بجدة، إلى المرتبة الحادية عشرة.

وأعرب المهندس الفقيه عن بالغ شكره وتقديره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة، ولسعادة نائبه، ولكافة قيادات الوزارة على هذه الثقة الكريمة، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون دافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين والوطن.