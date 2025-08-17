اخبار السعوديه

تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في مكة المكرمة بعد إصلاح الأرض

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في مكة المكرمة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا يكشف عن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة.

تحذيرات دينية من الفساد

وكما يقول الله تعالى “وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا”، ويردد تحذيرات من الفساد في الأرض، وضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين.

الجريمة والحُكم

تورط بتي جان نياز بادشاه، أفغاني الجنسية، في تهريب المخدرات إلى المملكة، وبعد القبض عليه وتحقيقات مكثفة، صدر حُكم قضى بإدانته وتنفيذ العقوبة بحقه.

تنفيذ الحُكم

وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا ببتي جان نياز بادشاه يوم الأحد 23 / 2 / 1447هـ في مكة المكرمة.

حماية الأمن ومكافحة المخدرات

تأكيدًا على حرص الحكومة على حماية أمن المواطنين والمقيمين، وتصديها لآفة المخدرات، تتخذ الحكومة العقوبات اللازمة ضد المهربين والمروجين.

ختامًا

وفي ختام البيان، تحذر الوزارة من عواقب الجرائم المماثلة وتؤكد على أن العقاب الشرعي ينتظر كل من يتورط في هذه الأفعال.

اللهم اهدنا سبيل الحق.

