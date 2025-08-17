مدونات المبادئ للجان الزكوية والضريبية لعام 2024 مُنشورة الآن

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نُشرت مؤخرًا مدونات مبادئ مستخرجة من قرارات اللجان الزكوية والضريبية والجمركية لعام 2024م، باللغتين العربية والإنجليزية، من قبل الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الأمانة لتعزيز مبدأ الشفافية وتثريت الساحة العلمية في مجال النزاعات الزكوية والضريبية.

تهدف هذه المدونات إلى توضيح المبادئ المستخلصة من قرارات اللجان الزكوية والضريبية الاستئنافية، وتقديم مرجع شامل للدوائر والباحثين والأكاديميين وجميع المهتمين بالنزاعات الزكوية والضريبية. وتتضمن المدونات مجموعة من المبادئ القضائية المتعلقة بالإضافة والحسم من الوعاء الزكوي، والدخل الخاضع للضريبة، والتعديلات على صافي الربح، بالإضافة إلى مبادئ ضريبة التصرفات العقارية.

تم تصنيف وتبويب المبادئ وفقًا للموضوعات لزيادة قيمتها العلمية والعملية، وتسهيل الرجوع إليها والاستفادة منها. يمكن للمهتمين الاطلاع على هذه المدونات عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة.

تأتي هذه الجهود ضمن الأمانة في سعيها لتوعية المتعاملين والمختصين، وتوفير معلومات حول أبرز القرارات الصادرة من اللجان ومدونات الدفوع المثارة أمامها. وتدعو الأمانة عموم المهتمين للتعرف على المزيد ومتابعة المستجدات عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.