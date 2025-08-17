جراحون في مستشفى الدوادمي العام ينجحون في استئصال ورم دماغي معقد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نجح فريق طبي في مستشفى الدوادمي العام في استئصال ورم دماغي معقد

نجح الفريق الطبي بمستشفى الدوادمي العام، عضو تجمع الرياض الصحي الثالث، في إجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم دماغي لمريض كان يعاني من صداع حاد استمر لمدة أسبوعين، مصحوبًا بضعف في الجانب الأيسر من الجسم وصعوبة في الحركة.

وأوضح المستشفى أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ، وتم إجراء أشعة مقطعية على الدماغ التي أظهرت وجود كتلة دماغية، مما استدعى إدخاله للتنويم وتقديم العلاج المناسب، وبعد أسبوعين من المتابعة أُجريت العملية بنجاح بقيادة د. سمية عبدالسلام، استشاري جراحة المخ والأعصاب، وتم استئصال الورم بالكامل وتماثل المريض للشفاء.

يُجسّد هذا النجاح مستوى الرعاية المتقدمة التي يقدمها التجمع بكافة مكوناته، ويعكس كفاءة الطاقم الطبي في التعامل مع الحالات النادرة والمعقدة، بما يُسهم في تحسين جودة حياة المرضى وتحقيق نتائج علاجية فعّالة وفق أفضل الممارسات الطبية، بما يسهل في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.