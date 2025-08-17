الملك وولي العهد يهنئان رئيس إندونيسيا بمناسبة الذكرى الوطنية لاستقلال بلادهم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بالتزامن مع احتفال جمهورية إندونيسيا بذكرى استقلالها، قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإرسال برقية تهنئة إلى الرئيس برابوو سوبيانتو، رئيس الجمهورية، معبّرًا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له ولحكومة وشعب البلاد.

ومن جانبه، قام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بإرسال برقية تهنئة مماثلة للرئيس برابوو سوبيانتو، مؤكدًا على أطيب التهاني وأصدق التمنيات بالصحة والسعادة له ولشعب إندونيسيا.

تأتي هذه التهاني في إطار التعاون والعلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا، متمنين للبلاد الصديقة مزيدًا من التقدم والازدهار في المستقبل.