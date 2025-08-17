زلزال بقوة 6 درجات يؤدي إلى إصابة العشرات في وسط إندونيسيا في مشاهد مروعة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - زلزال بقوة 6 درجات يضرب وسط إندونيسيا ويصيب العشرات

أفادت السلطات الإندونيسية بأن زلزالًا بلغت قوته 6 درجات ضرب جزيرة سولاويزي وسط إندونيسيا صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن إصابة 29 شخصًا على الأقل، بينهم اثنان في حالة حرجة.

وذكر عبد المهاري، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للإغاثة من الكوارث، أن 13 مصابًا تم نقلهم إلى مرافق طبية في منطقتي بوسو وتوكوروندو بمقاطعة سولاويزي الوسطى، بسبب انهيار دار عبادة عليهم، بالإضافة إلى تسبب الزلزال في أضرار بكنيسة في قرية ماساني.

ووقع الزلزال في مدينة بوسو على عمق 10 كيلومترات، دون ورود تقارير عن تسونامي، في حين شعر سكان منطقة “سيجي” بزلزال متوسط الشدة دون تسجيل إصابات.

وحث المتحدث السكان على البقاء في حالة تأهب وتجنب الاقتراب من المباني المتضررة، تحسبًا لحدوث هزات ارتدادية محتملة.