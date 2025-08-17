تنفيذ حكم القتل بحق أحد جناة هرب الهيروين في مكة المكرمة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، وفيما يلي نص البيان:

الله تعالى قال: “وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا”، وقال تعالى: “وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ”، وقال تعالى: “وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ”. وقال تعالى: “إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

تمت عملية تهريب الهيروين المخدر إلى المملكة من قبل المدان زبير حسين عبد آل رازاك -باكستاني الجنسية-، وبفضل الله تم القبض عليه وإدانته بتهمته، وصدر حكم بقتله تعزيرًا بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا، وتم تنفيذ الحكم يوم الأحد 23 / 2 / 1447هـ بمنطقة مكة المكرمة.

وتؤكد وزارة الداخلية على حرص الحكومة السعودية على حماية أمن المواطنين والمقيمين من آفة المخدرات، وتطبيق أشد العقوبات على المهربين والمروجين لها، وتحذر الجميع من عواقبها الخطيرة.

نسأل الله الهداية للجميع.