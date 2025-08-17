تحديث جديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة للمهام من “جوجل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - "جوجل" تُطلق إصدارًا جديدًا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة للمهام

إصدار جديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية عن إطلاق إصدار جديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة للمهام، والتي تحمل اسم "جيما 3".

المميزات الجديدة للإصدار الجديد

يتميز النموذج الجديد بأنه مدمج ويحتوي على 270 مليون معامل، مما يجعله قادرًا على ضبط المهام بدقة ونشرها بكفاءة على الأجهزة.

تحسينات عن الإصدارات السابقة

يأتي هذا الإصدار بعد سلسلة من الإصدارات السابقة لـ "جيما 3"، ولكن يتميز بتجاوزه لعدد المعاملات إلى 270 مليون.

تجربة داخلية ناجحة

أظهرت اختبارات داخلية على نظام "بيكسل 9 برو إس أو سي" أن النموذج الجديد يستهلك 0.75% من طاقة البطارية خلال 25 محادثة.

مميزات النموذج

يحتوي النموذج على 170 مليون معلمة تضمن دعمًا لمفردات ضخمة تصل إلى 256 ألف كلمة و100 مليون معلمة تحويل، مما يجعله مناسبًا للتعامل مع الرموز النادرة والضبط الدقيق.

استخدامات متنوعة

تشير "جوجل" إلى أن النموذج ليس مصممًا لحالات استخدام المحادثة المعقدة، ولكن يمكن تخصيصه لتطبيقات مثل التصنيف النصوص، واستخراج الكيانات، وفحوصات الامتثال، وتوجيه الاستعلامات، والكتابة الإبداعية.